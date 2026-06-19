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TRIVERI, Gustavo Antonio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d. - Martín Farrell y Jaime Malamud Goti participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Carlos en este triste momento.
✝ TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d. - Las secretarias y secretarios de la Corte Suprema de Justicia de La Nación participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del señor vicepresidente, Dr. Carlos Rosenkrantz. Acompañan a su familia en este triste momento y le expresan su deseo de un pronto consuelo.
Aviso publicado en la edición impresa
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