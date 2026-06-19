SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TRIVERI, Gustavo, q.e.p.d. - José Luis Devoto y Marta Issler despiden a Gustavo y acompañan a Carlos, Guillermina y Juliana en este triste momento.

✝ TRIVERI, Gustavo, q.e.p.d. - María Poli y Roberto de Michele despiden a su amigo Gustavo y acompañan a Carlos, Guillermina, Juliana y toda la familia en este momento de dolor.

TRIVERI, Gustavo A. q.e.p.d. - Despedimos a Gustavo y acompañamos a Juliana, Guillermina y Carlos en este momento tan triste. Pompi, Gustavo, Carina, Dennis, Ana, Amelia, Roberto, Sumi, Jimena, María José y Fernando.

✝ TRIVERI, Gustavo A., q.e.p.d. - Silvia Paz Illobre y Eduardo R. Orteu (as.) acompañan con afecto a Carlos, Agustina y familia en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

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