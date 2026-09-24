SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TURIN, Mario Donato, q.e.p.d. Su mujer Ana María Jacquelin, sus hijos Valeria y Carlos Ojea Rullán, Ignacio y Paula Soler y Federico y Alejandra Valenzuela y sus nietos Nicolás, Benjamín y Milagros, Victoria y Gonzalo, Felipe, Delfina, Catalina y Antonia lo despiden con enorme cariño y lo recordarán siempre.

✝ TURIN, Mario Donato, Dr., 23-9-2026. - Descansa en paz muy querido amigo, te despedimos con profundo dolor. Fuiste un padre ejemplar, amigo incondicional, médico de excelencia y generoso sin medida. Nuestro abrazo y cariño para los queridos Ana, Vale, Turo, Federico y sus familias. Horacio Abal y María Isabel Matassi, María Florencia, Juan Pablo y Mariano Abal y Malcom y Eduardo Bain.

✝ TURIN, Mario Donato, q.e.p.d. Norberto y Clarita Zanoni, sus hijos y nietos despiden al querido amigo que la vida les regaló y ruegan una oración en su memoria.

✝ TURIN, Mario Donato, q.e.p.d. - Con profundo dolor acompañamos a Anita e hijos, abrazándolos en este triste momento. Sus amigos Graciela y Hugo Cámara.

✝ TURIN, Mario Donato, q.e.p.d. Rita y José Claudio Escribano y sus hijos, despiden al querido amigo y abrazan a Ana María, los hijos y nietos.

✝ TURIN, Mario Donato, Dr., q.e.p.d. - La Dirección Comercial de La Nación participa su fallecimiento y acompaña a Nacho y familia en este momento de dolor.

✝ TURÍN, Mario Donato, Dr., q.e.p.d. - El Consejo de Administración de la Fundación Norberto Quirno participa con profundo dolor el fallecimiento de su estimado miembro fundador, agradece su valiosa colaboración y dedicación y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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