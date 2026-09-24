SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TURIN, Mario, q.e.p.d., falleció 23-9-2026. - Martha Turin, hijos y familia despiden a su querido primo y amigo Mario y abrazan con cariño a Ana, hijos y nietos.

✝ TURIN, Mario, Dr., q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - Sus sobrinos Adriana, Claudio, Mónica, Ana Inés y Pedro Jacquelin y sus familias lo despiden con profunda tristeza y enorme cariño.

TURIN, Mario, Dr., q.e.p.d. - El Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, CEMIC, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fue un pilar fundamental para la institución. Destaca su compromiso con la educación en ciencias de la salud a la que impulsó con entusiasmo y dedicación desde la dirección de docencia y como rector del IUC. Acompaña a su familia en este triste momento y eleva una oración en su memoria.

✝ TURIN, Mario, q.e.p.d. Miguel y Marga Angelino y familia acompañan a Anita y la familia en este momento de dolor y ruegan una oración por Mario.

✝ TURIN, Mario D., q.e.p.d. - Martha Susana Tornese de Schettini despide con mucha tristeza a Mario y acompaña con gran cariño a toda su familia en estos momentos de dolor.

Avisos fúnebres

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