SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† UBERTI, Guillermo, q.e.p.d. - Tus hermanos Alejandro y Stella, Claudia y Andy, Miguel y Claudia, Pablo y Diana, Marcelo y Margarita te despedimos con enorme tristeza y acompañamos con nuestro cariño a María Inés y los chicos.

UBERTI, Guillermo. - Delfor Ferraris y Any lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento de profundo dolor y ruegan una oración por su eterno descanso.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa