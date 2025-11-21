LA NACION

UBERTI, Guillermo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

UBERTI, Guillermo, q.e.p.d. - Tus hermanos Alejandro y Stella, Claudia y Andy, Miguel y Claudia, Pablo y Diana, Marcelo y Margarita te despedimos con enorme tristeza y acompañamos con nuestro cariño a María Inés y los chicos.

UBERTI, Guillermo. - Delfor Ferraris y Any lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento de profundo dolor y ruegan una oración por su eterno descanso.

