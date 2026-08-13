LA NACION

URIARTE, Jorge Alcides

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

URIARTE, Jorge Alcides. - Tu mujer Lidia Bahillo, tus seis hijos, yerno, nueras y tus doce nietos te despiden con profunda tristeza, orgullosos de tu maravilloso legado.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un megaproyecto económico en Malvinas divide a los isleños y abre un reclamo por un referéndum
    1

    Malvinas: un megaproyecto de salmonicultura divide a los isleños y abre un reclamo por un referéndum

  2. Cómo fue la invitación a los economistas que hizo temblar el dictamen del BCRA e indignó a Martín Menem
    2

    Trastienda en Diputados: cómo fue la invitación a los economistas que hizo temblar el dictamen del BCRA e indignó a Martín Menem

  3. Messi volvió a jugar tras la muerte de su padre, pero no pudo evitar la eliminación de Inter Miami de la Leagues Cup
    3

    Messi volvió a jugar tras la muerte de su padre, pero no pudo evitar la eliminación de Inter Miami de la Leagues Cup

  4. Comienza a producir 350 toneladas de quesos por mes la planta láctea paralizada durante seis meses
    4

    Nuevo dueño: comienza a producir 350 toneladas de quesos por mes la planta láctea paralizada durante seis meses