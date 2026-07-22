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URIBURU, Marcelo Mario
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ URIBURU, Marcelo Mario, 19-7-2026. - El consejo directivo y el personal de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, lamenta participar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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