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VACS, Eugenio Ramón

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VACS, Eugenio Ramón, falleció el 7-8-2026. - Tu esposa Susana, tus hijos Laura y Daniel, tu nieto Amadeo y tu cuñada Lidia te despiden con tristeza. Deseamos que descanses en paz y te recordaremos siempre con amor. Sus restos serán velados hoy, de 10 a 12 hs., en el cementerio Parque Memorial.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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