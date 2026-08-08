SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VACS, Eugenio Ramón, falleció el 7-8-2026. - Tu esposa Susana, tus hijos Laura y Daniel, tu nieto Amadeo y tu cuñada Lidia te despiden con tristeza. Deseamos que descanses en paz y te recordaremos siempre con amor. Sus restos serán velados hoy, de 10 a 12 hs., en el cementerio Parque Memorial.

Avisos fúnebres

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