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VAIRO, César José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VAIRO, César José, falleció el 7-8-2026. - Sus hermanos María, Carlos, Mario, Cecilia Illa, primos, sobrinos lo despiden con tristeza y acompañan a Carolina con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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