VARELA, Estela

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VARELA De BOSCH, Estela . - Silvina Espeja de Elizalde e hijos, Agus, Iñaki y Martín Bosch despiden a la mejor abuela y suegra. Su amor y bondad, siempre resonaran en nuestros corazones.

Avisos fúnebres

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