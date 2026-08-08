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VARELA, Estela
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VARELA De BOSCH, Estela . - Silvina Espeja de Elizalde e hijos, Agus, Iñaki y Martín Bosch despiden a la mejor abuela y suegra. Su amor y bondad, siempre resonaran en nuestros corazones.
Aviso publicado en la edición impresa
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