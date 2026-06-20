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VASALLO, Juan María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VASALLO, Juan María, q.e.p.d. - Una personalidad desbordante y de excepción, un amigo extraordinario. Te recordaremos siempre Juanma, especialmente en cada partido de nuestro amado Boca. Acompañamos en este momento a toda la querida familia Vasallo. Carlos Lombardi y Guillermina Lynch, Francisco, María, Juan José y Esteban Lombardi.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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