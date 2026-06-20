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VASSALLO, Juan María,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VASSALLO, Juan María, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Olivos Tenis Club participamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido socio Juan María y acompañamos en este doloroso momento a sus familiares.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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