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VASSALLO, Juan María,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VASSALLO, Juan María, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Olivos Tenis Club participamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido socio Juan María y acompañamos en este doloroso momento a sus familiares.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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