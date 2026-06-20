SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VASSALLO, Juan María, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Olivos Tenis Club participamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido socio Juan María y acompañamos en este doloroso momento a sus familiares.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa