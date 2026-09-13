SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VERGNAUD, Héctor Carlos, Cap. Nav. (RE) VGM, falleció en Buenos Aires, el 11-9-2026. - Con hondo pesar y unidos fraternalmente en oración, los integrantes de la Promoción 106 de la Escuela Naval Militar, despedimos a nuestro querido camarada y amigo. Acompañamos a su esposa Beatriz, sus hijos Mariano, Agustina y Juan Francisco y a sus hermanas María Helena y Silvia en este momento de dolor, deseando hallen cristiano consuelo y esperanza.

✝ VERGNAUD, Héctor Carlos, Cap. Nav. (RE) VGM, q.e.p.d. - Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido amigo. Te vamos a extrañar siempre. Abrazamos a Bea, hijos y nietos con todo nuestro cariño. Miriam y Pablo, Inés y Daniel, Tati y Carlos y Carla y Raúl.

Avisos fúnebres

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