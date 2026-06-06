SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VIALE, María Beatriz (Pitty), falleció el 4-6-2026. - Sus hijos Pipa y Carola Beigbeder, Jorge Lanfranco y Roberto Agosta, sus nietos Analía, Laura, Bruno, Cecilia, Inés, Agustina, Behar, Natalia, Sebastián y Gastón, y sus bisnietos Drini, Buna, Felix, Theo, Joaquín, Rafael y León la despiden con el dolor de saber que es irremplazable y la alegría de haberla disfrutado hasta el último momento de sus 100 años de vida. También agradecen el amoroso cuidado de Romina y Fernanda.

Avisos fúnebres

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