1
VIDALES, Jose,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VIDALES, Jose, q.e.p.d. - La Cámara Argentina de Café participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a toda su familia en este triste momento y elevando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Natalia Oreiro contó cómo está hoy su hijo Atahualpa: música, carpintería y una pasión inesperada
- 3
Seis de cada 10 pesos que perdió la recaudación en los últimos tres años están ligados a la actividad económica
- 4
Vivir dentro de una iglesia del 1900 es posible: la convirtieron en un proyecto de 12 casas