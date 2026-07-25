SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VIDIRI, Carlos María, q.e.p.d. - Sus hijos Sofía, Carla María y Paz Manino, Alejandro José y sus nietos Miranda Couture de Troismonts y Maximiliano Pérez Aguirre, y Joâo de Souza da Encarnacao participan con profundo dolor su fallecimiento y comunican que sus restos fueron despedidos en la intimidad familiar.

✝ VIDIRI, Carlos María. - Sus cuñadas Raquel Canale, Cristina Amadeo y sus sobrinos: José Luis y Sara, María y Carlos, Juan Martín y Marcela, Mariano y Lily, Luciana y Marcelo, Francisco y Connie, Joaquín y Tomás lo despiden con muchísimo cariño.

Avisos fúnebres

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