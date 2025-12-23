1
VILA DE OLIVERO, Elsita
† VILA de OLIVERO, Elsita, q.e.p.d. - Los integrantes de Bruchou & Funes de Rioja participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Matías y familia con todo cariño en este triste momento, pidiendo una oración en su memoria.
† VILA de OLIVERO, Elsita. - Las integrantes del grupo de oración despedimos con dolor a la mamá de nuestra querida amiga María. Georgina Alvarez Tronge, Inés Ezcurra, Blanca Prieto, Cecilia Zavaleta, Inés Larrechea, Leonor San Miguel y Mariana Moyano.
