LA NACION

VILA DE OLIVERO, Elsita

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VILA de OLIVERO, Elsita, q.e.p.d. - Los integrantes de Bruchou & Funes de Rioja participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Matías y familia con todo cariño en este triste momento, pidiendo una oración en su memoria.

VILA de OLIVERO, Elsita. - Las integrantes del grupo de oración despedimos con dolor a la mamá de nuestra querida amiga María. Georgina Alvarez Tronge, Inés Ezcurra, Blanca Prieto, Cecilia Zavaleta, Inés Larrechea, Leonor San Miguel y Mariana Moyano.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Entró a robar una carnicería y casi termina acuchillado: la rápida y temeraria reacción de dos carniceros
    1

    Entró a robar una carnicería y casi termina acuchillado: la rápida y temeraria reacción de dos carniceros

  2. La Justicia porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición
    2

    Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición

  3. Los guías de montaña que estuvieron con Christian Petersen aseguraron que no tuvo problemas de salud
    3

    Los guías de montaña que estuvieron con Christian Petersen aseguraron que no tuvo problemas de salud: qué dice el comunicado

  4. La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para Rafael Grossi
    4

    La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para la candidatura de Rafael Grossi a la ONU

Cargando banners ...