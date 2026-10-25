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VILLA, José María Ignacio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VILLA, José María Ignacio. - Sus hijos Ignacio y Matías, sus hermanas M. Beatriz y M. Marta, sus cuñados Julio Lascano y Ricardo Dorbesi y sobrinos participan su fallecimiento y despiden sus restos hoy, en Jardín de Paz, a las 10.30.
Aviso publicado en la edición impresa
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