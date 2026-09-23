SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLANUEVA, Hernán, q.e.p.d. - Pato y Marta Page de Assisa y sus hijos Sebastián y Constanza, María Constanza y Marcelo y Lucila despiden con dolor al querido y siempre alegre Hernán. Acompañan en su dolor a Cristina su fiel compañera, Celina, Hernán (h.) y demás familiares.

Avisos fúnebres

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