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VILLANUEVA, Hernán

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VILLANUEVA, Hernán. - Rafa y Vicky Maqueda lo despiden con pena y agradecidos por tanto camino compartido.

VILLANUEVA, Hernán, q.e.p.d. - Sus amigos de El Rincón lo despiden con mucho cariño.

VILLANUEVA, Hernán, q.e.p.d. - Atalaya Polo Club participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

VILLANUEVA, Hernán, q.e.p.d., falleciò el 22-9-2026. - Sus amigos de Los Sauces Rugby Club recuerdan su alegría y lo despiden con mucho dolor y afecto.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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