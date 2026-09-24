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VILLANUEVA, Hernán
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VILLANUEVA, Hernán. - Rafa y Vicky Maqueda lo despiden con pena y agradecidos por tanto camino compartido.
✝ VILLANUEVA, Hernán, q.e.p.d. - Sus amigos de El Rincón lo despiden con mucho cariño.
✝ VILLANUEVA, Hernán, q.e.p.d. - Atalaya Polo Club participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.
✝ VILLANUEVA, Hernán, q.e.p.d., falleciò el 22-9-2026. - Sus amigos de Los Sauces Rugby Club recuerdan su alegría y lo despiden con mucho dolor y afecto.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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