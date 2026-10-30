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LA NACION

VILLARES, Francisco Alberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VILLARES, Francisco Alberto, q.e.p.d., falleció el 28-10-2026. - Engelmann & Cia. SRL participa con profundo pesar el fallecimiento de Paco Villares, titular de Villares SAC y acompaña a su esposa Marta, a sus queridos hijos Juan, Luis Santiago, Hernán, Fernando y María, a todos sus nietos y demás familiares, amigos y personal de la empresa en este momento de dolor y tristeza.

VILLARES, Francisco Alberto, q.e.p.d., falleció el 28-10-2026. - La comisión directiva de la Cámara Argentina de Especias, CAEMPA, participa el fallecimiento del titular de Villares SAC y acompaña a su familia, amigos y personal de la empresa en este momento de dolor y tristeza.

VILLARES, Francisco Alberto, 28-10-2026. - Amélie Levene y su familia comunican con mucha tristeza la muerte del querido Paco.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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