SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLARES, Francisco Alberto, q.e.p.d., falleció el 28-10-2026. - Engelmann & Cia. SRL participa con profundo pesar el fallecimiento de Paco Villares, titular de Villares SAC y acompaña a su esposa Marta, a sus queridos hijos Juan, Luis Santiago, Hernán, Fernando y María, a todos sus nietos y demás familiares, amigos y personal de la empresa en este momento de dolor y tristeza.

✝ VILLARES, Francisco Alberto, q.e.p.d., falleció el 28-10-2026. - La comisión directiva de la Cámara Argentina de Especias, CAEMPA, participa el fallecimiento del titular de Villares SAC y acompaña a su familia, amigos y personal de la empresa en este momento de dolor y tristeza.

✝ VILLARES, Francisco Alberto, 28-10-2026. - Amélie Levene y su familia comunican con mucha tristeza la muerte del querido Paco.

Avisos fúnebres

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