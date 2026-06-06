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VINDÉ, Alicia Susana,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VINDÉ, Alicia Susana, q.e.p.d., falleció el 1 de junio de 2026. - Su esposo Gerardo Sander, sus hijos Natalia, Juan, Magdalena y Andrés y sus nietos Salvador y Cayetana despedimos con profundo amor a una mujer, madre y abuela excepcional, cuya generosidad y calidez dejaron una huella imborrable en nuestras vidas. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te amaremos y recordaremos eternamente.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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