SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VINDÉ, Alicia Susana, q.e.p.d., falleció el 1 de junio de 2026. - Su esposo Gerardo Sander, sus hijos Natalia, Juan, Magdalena y Andrés y sus nietos Salvador y Cayetana despedimos con profundo amor a una mujer, madre y abuela excepcional, cuya generosidad y calidez dejaron una huella imborrable en nuestras vidas. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te amaremos y recordaremos eternamente.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa