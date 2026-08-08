SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VISINI, Leopoldo, q.e.p.d. falleció el 6-8-2026. - Robby y Marcela Collm acompañan con profundo dolor a Alicia y Victoria y despiden con mucha tristeza a su entrañable amigo Polito.

✝ VISINI, Leopoldo, q.e.p.d., falleció el 6-8-2026. - Tus amigos Los golfos, compañeros de aventura, te despiden con enorme tristeza y acompañan a Alicia y Victoria en este doloroso momento. ¡Te vamos a extrañar mucho querido Polo!

VISINI, Leopoldo, (Polo) q.e.p.d. - Siempre te recordaremos. Anita, Edgardo, Carla y Jésica.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa