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VISINI, Leopoldo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VISINI, Leopoldo, q.e.p.d. falleció el 6-8-2026. - Robby y Marcela Collm acompañan con profundo dolor a Alicia y Victoria y despiden con mucha tristeza a su entrañable amigo Polito.
✝ VISINI, Leopoldo, q.e.p.d., falleció el 6-8-2026. - Tus amigos Los golfos, compañeros de aventura, te despiden con enorme tristeza y acompañan a Alicia y Victoria en este doloroso momento. ¡Te vamos a extrañar mucho querido Polo!
VISINI, Leopoldo, (Polo) q.e.p.d. - Siempre te recordaremos. Anita, Edgardo, Carla y Jésica.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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