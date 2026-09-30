SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VITAL, Mamisa, 28-9-2026. - Sus hijas María Inés y Cristina de la Vega; sus nietos Adrián, Sol y Barbi de Undurraga y bisnietos participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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