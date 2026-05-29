SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WAGMAISTER, Diego. - Despedimos con mucha tristeza a nuestro amado primo, que falleció en España, disfrutando de su pasión. Acompañamos con mucho amor a Cecilia, Tomás, Marina, Clara, Baltasar y Ramón, siempre estará en nuestros corazones. Tus primos AnÍbal, Silvia, Evi y familias.

Avisos fúnebres

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