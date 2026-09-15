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LA NACION

WANDENBERGHE, Elsa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WANDENBERGHE de GRIOT, Elsa, falleció el 14 de septiembre de 2026. - El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Ing. Gustavo Weiss, en representación del consejo ejecutivo, sus autoridades y asociados, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a Ricardo y a toda su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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