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WANDENBERGHE, Elsa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
WANDENBERGHE de GRIOT, Elsa, falleció el 14 de septiembre de 2026. - El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Ing. Gustavo Weiss, en representación del consejo ejecutivo, sus autoridades y asociados, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a Ricardo y a toda su familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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