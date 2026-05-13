SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ WATSON, Gloria González de, falleció el 11-5-2026. - Adolfo, Graciela y Carlos de la Fuente, acompañan al Sr. intendente Andrés Watson y familia ante la irreparable pérdida de su madre Gloria, deseándoles fortaleza y paz.

✝ WATSON, Gloria González de, falleció el 11-5-2026. - Martínez y de la Fuente S.A., sus directivos y todo su personal, acompañan al Sr. intendente de Florencio Varela, Dr. Andrés Watson, en estos momentos tan tristes.

Avisos fúnebres

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