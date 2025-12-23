SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L., falleció el 21-12-2025. - Fernando Ezpeleta participa con profunda pena su partida y acompaña a su amiga Valeria y a toda su familia con el cariño de siempre.

✡ WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L., falleció el 21-12-2025. - Fundación Klemm participa con profunda pena su partida y acompaña a su directora Valeria Fiterman y a toda su familia con el cariño de siempre.

