LA NACION

WAXEMBERG DE FITERMAN, Norah

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L., falleció el 21-12-2025. - Fernando Ezpeleta participa con profunda pena su partida y acompaña a su amiga Valeria y a toda su familia con el cariño de siempre.

WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L., falleció el 21-12-2025. - Fundación Klemm participa con profunda pena su partida y acompaña a su directora Valeria Fiterman y a toda su familia con el cariño de siempre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Entró a robar una carnicería y casi termina acuchillado: la rápida y temeraria reacción de dos carniceros
    1

    Entró a robar una carnicería y casi termina acuchillado: la rápida y temeraria reacción de dos carniceros

  2. La Justicia porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición
    2

    Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición

  3. Los guías de montaña que estuvieron con Christian Petersen aseguraron que no tuvo problemas de salud
    3

    Los guías de montaña que estuvieron con Christian Petersen aseguraron que no tuvo problemas de salud: qué dice el comunicado

  4. La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para Rafael Grossi
    4

    La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para la candidatura de Rafael Grossi a la ONU

Cargando banners ...