WAXEMBERG DE FITERMAN, Norah
✡ WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L., falleció el 21-12-2025. - Fernando Ezpeleta participa con profunda pena su partida y acompaña a su amiga Valeria y a toda su familia con el cariño de siempre.
✡ WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L., falleció el 21-12-2025. - Fundación Klemm participa con profunda pena su partida y acompaña a su directora Valeria Fiterman y a toda su familia con el cariño de siempre.
