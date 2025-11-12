SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WEIL, Daniel, q.e.p.d., falleció el 11-11-2025. - Desde la Sociedad Argentina de Oftalmología acompañamos con profundo pesar la pérdida de quien fuera presidente bienio en el 2009-2010 y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia.

