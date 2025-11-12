LA NACION

WEIL, Daniel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WEIL, Daniel, q.e.p.d., falleció el 11-11-2025. - Desde la Sociedad Argentina de Oftalmología acompañamos con profundo pesar la pérdida de quien fuera presidente bienio en el 2009-2010 y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El truco para saber dónde están los radares de velocidad al manejar
    1

    El truco para saber dónde están los radares de velocidad al manejar

  2. Convocan al tribunal para que haga el juicio contra Cristina tres veces por semana, presencial y sin feria judicial
    2

    Cuadernos: convocan al tribunal para que haga el juicio contra Cristina Kirchner tres veces por semana, presencial y sin feria judicial

  3. Descarriló una formación del Tren Sarmiento a metros de la estación Liniers: 20 heridos
    3

    Descarriló una formación del Tren Sarmiento a pocos metros de la estación Liniers

  4. Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria
    4

    Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria

Cargando banners ...