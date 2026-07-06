SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ WEISZ WASSING, Nicolás. - Luis García, Ana Grisanti e hijas participan con gran tristeza el fallecimiento de su querido amigo y abrazan a Elsa, hijos y nietos con gran cariño.

✝ WEISZ WASSING, Nicolás, q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Sus amigos de la Mesa de los Lunes, hoy Mesa Raúl Palacio, despiden a su querido amigo y elevan una oración en su memoria.

✝ WEISZ WASSING, Nicolás, q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Sus amigos del Grupo Mendoza: Alberto Devoto, Ernesto Crescia, Antonio Marotta, José Antonio Cafiero, Carlos Ensinck, Saturnino Funes y Luis García despiden a su amigo y elevan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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