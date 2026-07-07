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WEISZ WASSING, Nicolás
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
WEISZ WASSING, Nicolás. - Sus amigos: Beba y Jorge del Río y Silvia y Héctor Lasala despiden a Nicolás y acompañan con mucho cariño a Elsa y familia.
✝ WEISZ WASSING, Nicolás. - Zsolt T. J. Agárdy participa con pena el fallecimiento de Nicolás y acompaña con afecto a Elsa, hijos y nietos en estos tristes momentos y ruega una oración en su memoria.
WEISZ WASSING, Nicolás, q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Ceci, Kari, Mechi, Vero, Bernie y Clara acompañan a Luca y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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