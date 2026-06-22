LA NACION

WERTHEIN, Abel

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WERTHEIN, Abel, Z.L. - La familia Werthein participa con pesar la partida de Abel y acompaña con mucho cariño a sus hijos y sus familias en su dolor.

WERTHEIN, Abel, Z.L. - Susi y Dany Werthein despiden a su querido primo Abel y abrazan con amor a sus hijos Gabriel, Andrea y Karina junto a sus familias acompañándolos en la tristeza de este momento.

WERTHEIN, Abel, Z.L. - Darío y Cynthia Werthein acompañan a sus primos Gabriel, Andrea y Karina y sus familias despidiendo al tío Abel, con todo cariño, en este momento de dolor.

WERTHEIN, Abel, Z.L. Endy Dain y sus hijos Lucas y Guadalupe, Joaquín, Ary, Flor e Ignacio Werthein despiden con tristeza al querido Abel y acompañan con mucho cariño a Gabriel, Andrea y Karina y sus familias en este momento de dolor.

WERTHEIN, Abel, Z.L., Acompañamos a Gabriel, Andrea y Karina con enorme tristeza por la partida del querido Abel. Alberto y Mónica Wainer.

WERTHEIN, Abel, Z.L. - Silvia Paz Illobre y Eduardo R. Orteu (as.), acompañan con afecto a Gabriel, Paula e hijos en estos tristes momentos.

WERTHEIN, Abel. - Mario Toto, sus hijas Paula, Marina, Lila Toto Blake y sus familias acompañan con mucho amor a Gabriel, Andrea, Karina y familias, y despiden al querido Abel.

WERTHEIN, Abel. - Fafi Ricagno y Adrián Werthein (as.), lo despiden con todo afecto y abrazan a sus hijos Gaby, Andrea, Kari y sus familias. El recuerdo de Molly presente, ahora nuevamente juntos, como siempre fue.

WERTHEIN, Abel, Z.L. - Martin Goldstein y Graciela Zito, junto a sus hijos y nietos, recuerdan con afecto a Abel y acompañan con el cariño de siempre a los queridos Gabriel, Andrea, Karina y sus familias.

WERTHEIN, Abel, Z.L. - Despedimos con mucho dolor a un entrañable amigo de toda la vida con gran cariño y acompañamos a Gabriel, Andrea, Karina y familia. Ernesto Ponieman y sus hijos Julio, Gerardo y Javier.

WERTHEIN, Abel, q.e.p.d. - falleció el 20-6-2026. – Ferdinand Porák acompaña a su amigo Gabriel y su familia en estos tristes momentos con todo su cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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