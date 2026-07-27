SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ WHAMOND, Alan. - Alan querido, seguro ya estas tackleando alguna nube allá arriba junto a Mando. Vamos a extrañar tu sabiduría, tu tranquilidad, y tu compañía. Descansa en paz, que Josefina, Cata, Lucas, Sabrina y Simón quedan a cargo nuestro. Vuela alto amigo. Tus hermanos del Batallón 83 de Los Cedros.

✝ WHAMOND, Alan. - Uge y Ernesto Gardelliano, Titus, Fran y Pedro, despiden a Alan con mucha tristeza y acompañan con cariño a todos los W.

✝ WHAMOND, Alan, q.e.p.d. - Con mucho amor despedimos a nuestro amigo y hermano del alma Alan. Acompañamos a Jose, Caty, Lucas, Simón y Sabri en este momento. Beto Sosa, Mariu, Facu, Nico, Mica, Sofi y Nacho.

✝ WHAMOND, Alan, q.e.p.d., falleció el 26-7-2026. - Teddy y Graciela Franck (as.) y familia despiden al querido Alan y abrazan a todos los Whamond.

Avisos fúnebres

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