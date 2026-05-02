SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZARTMANN, Silvia, q.e.p.d. - Santiago Braun junto con sus hijos Cecilia, Silvina y Rodrigo la despiden con tristeza y acompañan con mucho cariño a sus hijos Eduardo, Federico y Pablo y a su hermana Mónica en este difícil momento.

✝ ZARTMANN, Silvia, q.e.p.d. - Ita, te despido. La seguimos allá. Me quedo con los recuerdos de una amistad que incluyó a María Rosa y Mónica desde el jardín de infantes. A Dios, gracias y oraciones. Nora Mascarenhas.

Avisos fúnebres

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