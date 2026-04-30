LA NACION

ZARTMANN, Silvia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZARTMANN, Silvia, q.e.p.d. - A Dios gracias. Mamá, ya estás en el cielo con Jesús y con Isita, viviendo su paz. Nos encontraremos de vuelta en su luz. Te amamos. Tus hijos Edu, Fede y Pau y tus queridos nietos.

ZARTMANN, Silvia, q.e.p.d. - Tu hermana Mónica y sus hijos Ceci, Ina y Rodrigo, te despiden con mucho amor.

ZARTMANN, Silvia, q.e.p.d. - Ita, tu prima Kitty Pisani de Fauve te despide con el cariño de una vida compartida.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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