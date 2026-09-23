SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d., falleció el 22-9-2026. - Sus hijos Eduardo y María Jesús, y Tomás y Josefina; sus nietos Fede y Jose, Facu, Uchi y Cande, Belu y Lucas, Toto y Santi; y sus bisnietos Aki y Rufi participamos con profunda tristeza de la partida de nuestro querido Belo y rogamos una oración en su memoria. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Silvia y Mario Obregón despiden con mucha tristeza a su querido amigo y acompañan con gran cariño a toda su familia en estos momentos de dolor.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Jorge, Florinda, José, Romi y Cristina acompañan con entrañable afecto a la familia Zavalía ante la triste partida de Eduardo A. C. de Zavalía. Guardarán siempre el recuerdo de su generosidad y sus enseñanzas, despidiéndolo con enorme gratitud.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Estudio Zavalía y Asociados y sus miembros participan con profundo pesar el fallecimiento de Eduardo A. C. de Zavalía, fundador y figura central del estudio desde 1963. Con una inteligencia, conocimiento y visión excepcionales, Eduardo lideró el estudio y lo convirtió en un referente del ámbito jurídico y empresarial, dejando una huella profunda en quienes tuvimos el privilegio de trabajar junto a él y aprender de su ejemplo. Lo despedimos con enorme cariño y gratitud, y asumimos el compromiso de honrar y mantener vivo su legado en nuestro trabajo de todos los días.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. de, q.e.p.d., falleció el 22-9-2026. - Carlos Barbosa Moyano y familia despiden a su muy querido amigo y abrazan a sus familiares.

Avisos fúnebres

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