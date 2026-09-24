SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZAVALIA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens e hijos lo despiden con el cariño de toda una vida y abrazan a sus hijos y nietos en este triste momento.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Su ahijada Lucrecia Álvarez y Juan Cotter despiden con afecto a Eduardo y acompañan con cariño a la familia.

✝ ZAVALIA, Eduardo A. C. de. - Horacio y Susy Gutiérrez despiden a su amigo Eduardo y acompañan a su familia en este triste momento y ruegan oraciones.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, partió a la casa del Padre el 22-9-2026. - Isabel de A. de Anchorena con sus hijos y familia despiden al muy querido Eduardo amigo y socio de toda una vida, acompañando a toda su familia con mucho cariño.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Avenida Santa Fe 1664 participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, académico. - Jorge Félix Aufiero participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega y ruega una oración en su memoria.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de. - Rogelio J. Ricart, su hijo Ignacio e Inés Ocampo despiden a Belu con mucho dolor y acompañan a sus hijos Eduardo, Tomás y demás familiares. Belu, gracias por tu amistad y generosidad que nos brindaste. Un fuerte abrazo para todos.

✝ ZAVALIA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Los socios y colaboradores de Vetanco S.A. despedimos con profunda tristeza a Eduardo y acompañamos con afecto a toda su familia, especialmente a su hijo, nuestro gerente general, en este momento de profundo dolor.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Laura y Enrique Crotto despiden con gran pena a su querido amigo y abrazan a Eduardo y Tomi y sus familias.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Con profundo dolor, la comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina participa el fallecimiento de su ex presidente, destacado dirigente rural y defensor de las instituciones del campo argentino. Acompaña con afecto a su familia y seres queridos en este momento y ruega una oración en su memoria.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - El cuerpo de delegados de la Sociedad Rural Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente, acompaña a su familia en este doloroso momento y eleva una oración en su memoria.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Directorio y personal de Agrobos S.A. lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Tomy y familia en este triste momento.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - Nicolás Pino y familia participan el fallecimiento del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y lo recuerdan con afecto por su compromiso con el campo argentino. Acompañan a sus seres queridos en este momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ ZAVALÍA, Eduardo A. C. de, q.e.p.d. - El staff de la Sociedad Rural Argentina lamenta el fallecimiento de su ex presidente y honra su legado en la institución. Acompaña a su familia y ruega una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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