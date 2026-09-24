SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZAVALÍA, Eduardo de. - Magdalena Zavalía, hijos y nietos agradecen el camino recorrido.

✝ ZAVALÍA, Eduardo, q.e.p.d. - Guillermo y Lucila Alchouron participan su fallecimiento y acompañan a Eduardo y Tomás en este triste momento.

✝ ZAVALÍA, Eduardo de, q.e.p.d. Narciso, María Martha Vivot y familia despiden con mucho cariño a su queridísimo amigo de toda la vida y acompañan a su familia.

✝ ZAVALÍA, Eduardo de, q.e.p.d. - Dolores Alberdi de Biolcati acompaña a su familia con inmenso cariño y pide una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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