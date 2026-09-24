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ZAVALÍA, Eduardo de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ZAVALÍA, Eduardo de. - Magdalena Zavalía, hijos y nietos agradecen el camino recorrido.
✝ ZAVALÍA, Eduardo, q.e.p.d. - Guillermo y Lucila Alchouron participan su fallecimiento y acompañan a Eduardo y Tomás en este triste momento.
✝ ZAVALÍA, Eduardo de, q.e.p.d. Narciso, María Martha Vivot y familia despiden con mucho cariño a su queridísimo amigo de toda la vida y acompañan a su familia.
✝ ZAVALÍA, Eduardo de, q.e.p.d. - Dolores Alberdi de Biolcati acompaña a su familia con inmenso cariño y pide una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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