Saltar al contenido principal
LA NACION

ZAVALÍA, Eduardo de

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZAVALÍA, Eduardo de. - Magdalena Zavalía, hijos y nietos agradecen el camino recorrido.

ZAVALÍA, Eduardo, q.e.p.d. - Guillermo y Lucila Alchouron participan su fallecimiento y acompañan a Eduardo y Tomás en este triste momento.

ZAVALÍA, Eduardo de, q.e.p.d. Narciso, María Martha Vivot y familia despiden con mucho cariño a su queridísimo amigo de toda la vida y acompañan a su familia.

ZAVALÍA, Eduardo de, q.e.p.d. - Dolores Alberdi de Biolcati acompaña a su familia con inmenso cariño y pide una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Enviaron semillas al espacio, seis años después las recuperaron y lo que descubrieron los dejó si palabras
    1

    La NASA envió semillas al espacio en 1984, seis años después las recuperó y descubrió los efectos del cosmos en ellas

  2. EE.UU. y la Argentina lanzan un ambicioso “corredor de infraestructura” con financiamiento por hasta US$7000 millones
    2

    Estados Unidos y la Argentina lanzan un ambicioso “corredor de infraestructura” con financiamiento por hasta US$7000 millones

  3. La historia desconocida detrás de Platón y su relación con la moda
    3

    Cita del día, Platón, filósofo griego: “La verdadera libertad consiste en escapar de la caverna de la ignorancia y atreverse a buscar y a vivir de acuerdo con la verdad”

  4. Tiene 14 años, es hija de un exarquero de Primera y una modelo y se aseguró una medalla de plata en Playa Grande
    4

    Isabella Assmann, la joven surfista de 14 años que venció a la campeona panamericana y se aseguró una medalla de plata en los Suramericanos