ZEIGUER, Marisa
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. falleció el 16-6-2026. - Te despedimos unidos y abrigados por el amor que nos diste, celebramos tu vida y honraremos tu legado con alegría, compartiendo aventuras y momentos. Siempre presente en nosotros. Tu marido Ariel, tus hijos, yernos y nietos.
ZEIGUER, Marisa. - Tus primos Gabriel y Viviana Zeiguer te despedimos con tristeza y acompañamos a tu familia en este triste momento.
✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Diego y Roberta Herbstein (as.) junto a sus hijos Julián y Gabriela acompañan a todos sus seres queridos, especialmente a Luis y Nora en este triste momento.
✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Despedimos a Marisa, nuestra querida hermana y amiga de la vida. Acompañamos a su hermosa familia en este momento de gran dolor. Que en paz descanses. Diana, Eddie, sus hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Quién era María Lucila Pagani, la docente cordobesa que murió tras la explosión de su celular en el auto
- 3
Tres sommiers, sábanas y almohadas: la compra en efectivo de más de $8 millones que se suma a la lista de gastos de Adorni
- 4
Javier Milei apuntó contra Florencia Peña tras la falsa noticia del padre de Messi