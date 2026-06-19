SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. falleció el 16-6-2026. - Te despedimos unidos y abrigados por el amor que nos diste, celebramos tu vida y honraremos tu legado con alegría, compartiendo aventuras y momentos. Siempre presente en nosotros. Tu marido Ariel, tus hijos, yernos y nietos.

ZEIGUER, Marisa. - Tus primos Gabriel y Viviana Zeiguer te despedimos con tristeza y acompañamos a tu familia en este triste momento.

✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Diego y Roberta Herbstein (as.) junto a sus hijos Julián y Gabriela acompañan a todos sus seres queridos, especialmente a Luis y Nora en este triste momento.

✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Despedimos a Marisa, nuestra querida hermana y amiga de la vida. Acompañamos a su hermosa familia en este momento de gran dolor. Que en paz descanses. Diana, Eddie, sus hijos y nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa