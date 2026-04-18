SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ZITZER, Leonardo Miguel, Z.L. - Miguel Kurlat y Roberta Lattes con sus hijos Laura y Pablo y sus nietos despiden a Leonardo y acompañan a Isabel, Diego, Alejandro y Carolina.

ZITZER, Leonardo Miguel, Z.L. - La comisión directiva, sus asociados y personal de la Cámara Argentina del Hormigón Elaborado participan con profundo pesar su fallecimiento. Su compromiso como presidente honorario lo convirtió en referente indiscutido de nuestra institución. Acompañamos a su familia en su dolor y elevamos nuestro reconocimiento eterno a su memoria.

Avisos fúnebres

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