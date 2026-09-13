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ZOLBERG DE VERCOVIL, Sara
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ ZOLBERG de VERCOVIL de MARCOV, Sara, Z.L. - falleció el 12-9-2026. - Sus amigas Andrea, Carmen, Marta, Gabriela, Karina y Nana acompañan a Ivana y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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