ZOLBERG DE VERCOVIL, Sara

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ZOLBERG de VERCOVIL de MARCOV, Sara, Z.L. - falleció el 12-9-2026. - Sus amigas Andrea, Carmen, Marta, Gabriela, Karina y Nana acompañan a Ivana y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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