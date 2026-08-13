SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZULIANI, Hugo, q.e.p.d. - Nos dejó nuestro querido Hugo. Su esposa Karin von Petery, sus hijos Carolina, Andrea, Diego y Silvia, su yerno Leo y sus nietos Luly, Santi y Cata Egel lo recordaremos siempre con mucho amor y lo honraremos con un responso hoy, a las 11.30, en el Jardín de Paz.

✝ ZULIANI, Hugo, q.e.p.d. - Su hermana Olga Zuliani, su sobrino Alejandro Tuma y Gabriela y sus hijos Agus y Nacho acompañan a Karin y sus hijos en este momento de profundo dolor.

✝ ZULIANI, Hugo, q.e.p.d. - Como pionero e integrante del grupo Mad Men, estarás siempre cerca nuestro. J. Agudin, A. Barreiro, C. Barreiro, P. Benegas, E. Bensignor, P. Bonta, M. Daschuta, H. Del Piano, J. Dell Oro, O. Di Nardo, A. Di Paola, P. Galli, G. Gasparini, M. Golfari, G. Gonzalez Taboada, P. Gowland, J.P. Jurado, R. Lopez Rossi, D. Luza, G. Macera, C. Mouzo, F. Oromi, A. Pierpaoli, J. Seeber, D. Tamborini.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa