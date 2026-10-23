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ZUTRAUEN, M. Cristina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ZUTRAUEN, M. Cristina, q.e.p.d., falleció el 19-10-2026. - Sus hijos Marcelo y Agustín Grondona Paz, sus nueras Laurien Cahir y Zinnia Osella, sus nietos Eoin y Andrew Grondona Paz, Lara y Mora Grondona Paz participan con tristeza su fallecimiento, e invitan a acompañar sus restos hoy, a las 10, en el Cementerio Alemán. - SEPELIOS LA BUENOS AIRES.
✝ ZUTRAUEN, M. Cristina, q.e.p.d., falleció el 19-10-2026. - Su hermano Dr. Alfredo Zutrauen, sus sobrinos Cecilia Z. de Girado, Fede Zutrauen, Naiara Fernandez Yarza y Santi Girado, sus sobrinos nietos Guadalupe, Trinidad y Bautista participan su fallecimiento e inhumación hoy, a las 10, en el Cementerio Alemán. - SEPELIOS LA BUENOS AIRES.
Aviso publicado en la edición impresa
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