SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZUTRAUEN, M. Cristina, q.e.p.d., falleció el 19-10-2026. - Sus hijos Marcelo y Agustín Grondona Paz, sus nueras Laurien Cahir y Zinnia Osella, sus nietos Eoin y Andrew Grondona Paz, Lara y Mora Grondona Paz participan con tristeza su fallecimiento, e invitan a acompañar sus restos hoy, a las 10, en el Cementerio Alemán. - SEPELIOS LA BUENOS AIRES.

✝ ZUTRAUEN, M. Cristina, q.e.p.d., falleció el 19-10-2026. - Su hermano Dr. Alfredo Zutrauen, sus sobrinos Cecilia Z. de Girado, Fede Zutrauen, Naiara Fernandez Yarza y Santi Girado, sus sobrinos nietos Guadalupe, Trinidad y Bautista participan su fallecimiento e inhumación hoy, a las 10, en el Cementerio Alemán. - SEPELIOS LA BUENOS AIRES.

Avisos fúnebres

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