Saltar al contenido principal
LA NACION

Alimentos, medicamentos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

Para el operativo sanitario que ENASHU realizará a mediados de noviembre en El Sauzalito y en comunidades del Impenetrable Chaqueño necesitan: agua mineral, turrones de maní comunes, leche entera larga vida y medicamentos de uso habitual para población pediátrica y adulta. Esta agrupación realiza operativos sanitarios en poblaciones que viven en una profunda crisis socio-sanitaria en distintos parajes del norte argentino. Para ayudar: 11-5053-4770 (WhatsApp), mail: infoenashu@gmail.com Conocelos en www.ayudamedicohumanitaria.org; IG: @crisishumanitaria

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Asia Kate Dillon, quien brilló en John Wick, busca trabajo en gastronomía ante la falta de propuestas actorales
    1

    Asia Kate Dillon, quien brilló en John Wick, busca trabajo en gastronomía ante la falta de propuestas actorales

  2. Sophia Loren vende su casa por US$23 millones
    2

    Sophia Loren, actriz de 92 años: se vende su casa en Roma por US$23 millones

  3. Una valija ensangrentada que fue encontrada en un contenedor de residuos llevó al hallazgo de una joven asesinada
    3

    Una valija ensangrentada que fue encontrada en un contenedor de residuos llevó al hallazgo de una joven asesinada

  4. La trama cripto que nació en la Casa Rosada y el rol de cada uno de los sobreseídos
    4

    Caso $LIBRA: la trama cripto y el rol de cada uno de los sobreseídos