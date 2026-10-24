Alimentos, medicamentos

Para el operativo sanitario que ENASHU realizará a mediados de noviembre en El Sauzalito y en comunidades del Impenetrable Chaqueño necesitan: agua mineral, turrones de maní comunes, leche entera larga vida y medicamentos de uso habitual para población pediátrica y adulta. Esta agrupación realiza operativos sanitarios en poblaciones que viven en una profunda crisis socio-sanitaria en distintos parajes del norte argentino. Para ayudar: 11-5053-4770 (WhatsApp), mail: infoenashu@gmail.com Conocelos en www.ayudamedicohumanitaria.org; IG: @crisishumanitaria

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