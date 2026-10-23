Sophia Loren, actriz de 92 años: se vende su casa en Roma por US$23 millones

Ubicada en Roma , la antigua residencia de la actriz italiana Sophia Loren, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz en 1962 por su interpretación en la película Dos mujeres, y del productor cinematográfico Carlo Ponti, está a la venta por US$23 millones a través de Bossa Nova Sotheby’s International Realty.

Situada en un lote de 11.000 m² en la histórica Via Appia Antica, una de las principales arterias de la antigua Roma, la propiedad tiene cinco dormitorios, siete baños, tres salones con chimenea, una biblioteca, un jardín de invierno y un ascensor.

La residencia de la actriz italiana está localizada en una de las calles más importante de Roma

Diseñada por el estudio italiano Busiri Vici a principios del siglo XX, la residencia cuenta con 1134 m² de superficie construida y conserva elementos arquitectónicos que evocan la historia de la capital italiana. Los espacios combinan zonas de estar con áreas más privadas, mientras que los jardines establecen una conexión entre la arquitectura y el paisaje.

Diseñada por el estudio italiano Busiri Vici a principios del siglo XX, la residencia cuenta con 1134 m² Bossa Nova Sotheby's

Conocida como Villa d’Autore, la propiedad se ubica en una región caracterizada por la presencia de edificios históricos, restos arqueológicos y extensas zonas verdes. En 2024, la Vía Apia, también llamada Regina Viarum (Reina de los Caminos), fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en reconocimiento a su importancia histórica y cultural.

Conocida como Villa d’Autore, la propiedad se ubica en una región caracterizada por la presencia de edificios históricos Bossa Nova Sotheby's

Los interiores de una villa romana

En su interior, la villa está dividida en dos niveles y según la inmobiliaria, está enriquecida con pórticos, terrazas, patios interiores y múltiples entradas independientes. A su vez, uno de los elementos más destacados es el comedor, ubicado en una antigua estructura romana. La sala cuenta con un mosaico que representa a Medusa, figura de la mitología griega conocida por tener serpientes en lugar de cabello. Conservado como parte del patrimonio histórico de la propiedad, el suelo establece un vínculo directo entre la residencia y el pasado de la ciudad.

Conservado como parte del patrimonio histórico de la propiedad, el suelo establece un vínculo directo entre la residencia y el pasado de la ciudad Bossa Nova Sotheby's

En la planta superior están ubicadas las cinco habitaciones, cinco baños, la biblioteca y el jardín de invierno.

La propiedad también cuenta con antiguos establos, que posteriormente se convirtieron en un espacio de aproximadamente 467 m² destinado a recepciones y eventos.