Saltar al contenido principal
LA NACION

Alimentos, medicamentos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

Para el operativo sanitario que ENASHU realizará a mediados de noviembre en El Sauzalito y en comunidades del Impenetrable Chaqueño necesitan: agua mineral, turrones de maní comunes, leche entera larga vida y medicamentos de uso habitual para población pediátrica y adulta. Esta agrupación realiza operativos sanitarios en poblaciones que viven en una profunda crisis socio-sanitaria en distintos parajes del norte argentino. Para ayudar: 11-5053-4770 (WhatsApp), mail: infoenashu@gmail.com Conocelos en www.ayudamedicohumanitaria.org; IG: @crisishumanitaria

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Mauricio, de 37 años, dejó su trabajo en una automotriz y se mudó al monte: "Si uno tiene herramientas y la voluntad, el trabajo siempre sale"
    1

    Mauricio, de 37 años, dejó su trabajo en una automotriz y se mudó al monte: “Si uno tiene herramientas y la voluntad, el trabajo siempre sale”

  2. Otro trastorno que el Súper Niño sacó a la luz y que las autoridades admiten es difícil de solucionar
    2

    Quejas en Mendoza: otro trastorno que el Súper Niño sacó a la luz y que las autoridades admiten es difícil de solucionar

  3. Murió el actor de teatro y TV Marcelo Trepat: la conmovedora despedida de su amiga Georgina Barbarossa
    3

    Murió el actor de teatro y TV Marcelo Trepat: la conmovedora despedida de su amiga Georgina Barbarossa

  4. Arnold Schwarzenegger, actor, 79 años: donó 16 hectáreas de su privilegiado campo en California y contribuyó a salvar un ecosistema único
    4

    Arnold Schwarzenegger, actor, 79 años: donó 16 hectáreas de su privilegiado campo en California y contribuyó a salvar un ecosistema único