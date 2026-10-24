Art. del hogar, materiales

Retiran sin cargo, en CABA, GBA Norte y GBA Oeste, muebles, sobrantes de obra, electrodomésticos y demás art. del hogar en desuso para llevarlos a los corralones sociales de Vivienda Digna donde las familias de bajos ingresos pueden adquirirlos a precios sociales. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, trabaja junto a estas familias en la construcción y mejoramiento de sus casas. Para donar escribí al WhatsApp: 11 2750 4184, web: viviendadigna.org.ar/donar/; IG: @fundacionviviendadigna

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