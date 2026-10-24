Saltar al contenido principal
LA NACION

Art. del hogar, materiales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

Retiran sin cargo, en CABA, GBA Norte y GBA Oeste, muebles, sobrantes de obra, electrodomésticos y demás art. del hogar en desuso para llevarlos a los corralones sociales de Vivienda Digna donde las familias de bajos ingresos pueden adquirirlos a precios sociales. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, trabaja junto a estas familias en la construcción y mejoramiento de sus casas. Para donar escribí al WhatsApp: 11 2750 4184, web: viviendadigna.org.ar/donar/; IG: @fundacionviviendadigna

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La trama cripto que nació en la Casa Rosada y el rol de cada uno de los sobreseídos
    1

    Caso $LIBRA: la trama cripto y el rol de cada uno de los sobreseídos

  2. Otro áspero debate: Bolsonaro llamó “presidente nueve dedos” a Lula, que dijo que por Milei “se come carne de burro”
    2

    Otro áspero debate en Brasil: Bolsonaro llamó “presidente nueve dedos” a Lula, que dijo que por Milei “se come carne de burro”

  3. Sophia Loren vende su casa por US$23 millones
    3

    Sophia Loren, actriz de 92 años: se vende su casa en Roma por US$23 millones

  4. Una valija ensangrentada que fue encontrada en un contenedor de residuos llevó al hallazgo de una joven asesinada
    4

    Una valija ensangrentada que fue encontrada en un contenedor de residuos llevó al hallazgo de una joven asesinada