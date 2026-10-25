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Espacio en comodato

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Para continuar con las actividades que ofrece a 60 chicos, El Mundo Ideal de los Niños necesita un espacio en comodato dentro de la ciudad de Buenos Aires o GBA. Esta organización, actualmente con sede en la ciudad de Buenos Aires ofrece merienda, apoyo escolar, actividades deportivas, musicales y recreativas a niños provenientes de familias en situación de vulnerabilidad social. Si podés colaborar comunicate con Herminia al 11-3613-1338, mail: elmundoidealdelosninos @yahoo.com.ar

Aviso publicado en la edición impresa

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