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Festival por las infancias
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LA NACION
La Fundación Juguemos y Caminemos Juntos te invita a participar en su festival solidario por las infancias para celebrar juntos y divertirse con bailes, música en vivo, comidas y rifas. Será el domingo 25/10 a partir de las 13 h en Espacio Arrayanes (Los Aromos y Los Arrayanes, Escobar, Buenos Aires). Todos los fondos recaudados serán destinados a sostener las actividades cotidianas que lleva adelante la fundación para que los niños que están en sus Hogares crezcan sanos, fuertes y acompañados. Más información en IG: @juguemosycaminemosjuntos2
Aviso publicado en la edición impresa
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