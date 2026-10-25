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Medicamento epilepsia

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Para Brian, un niño de 8 años que padece epilepsia generalizada, la Asociación Civil El Arca, solicita divalproato de sodio de 500 mg. Esta organización realiza programas de inclusión y participación infantil para los chicos y chicas de Cuartel V, Moreno, Buenos Aires. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Mirta al 11-5474-1923. Conocé su trabajo en www.elarca.org.ar

Aviso publicado en la edición impresa

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